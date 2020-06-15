Украинский волейболист Пашицкий заявил, что получит российское гражданство
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«Вопрос с российским паспортом решён», — приводит слова Пашицкого ТАСС.
Он также высказался о возможном вызове в сборную России по волейболу.
«Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах, и мне есть, с чем сравнивать. Но если вызов поступит, то, разумеется, я готов», — добавил 32-летний украинец.
Пашицкий является чемпионом России 2019 года в составе «Кузбасса», за который он выступал с 2017-го. Он стал игроком «Зенита» 13 июня.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракты с волейболистами Клюкой и Пашицким.