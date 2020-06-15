Стало известно, когда Махачев может провести следующий бой в UFC

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести свой следующий бой нынешним летом.
Стало известно, когда Махачев может провести следующий бой в UFC
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам менеджера бойца Ризвана Магомедова, которые передаёт ТАСС, Махачев может провести следующий бой в июле или августе.

«Работаем над этим. У него основная проблема — соперник, а в этих условиях ситуация усложняется», — добавил менеджер.

28-летний Махачев должен был провести поединок в апреле на турнире UFC 249, который был отменён из-за пандемии коронавируса. Всего на его счету 18 побед и одно поражение  в смешанных единоборствах.

Ранее Забит Магомедшарипов рассказал, когда может состояться его следующий бой.

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