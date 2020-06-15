Глава IIHF заявил, что швейцарская заявка на ЧМ-2026 будет иметь небольшое преимущество

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира.
Глава IIHF заявил, что швейцарская заявка на ЧМ-2026 будет иметь небольшое преимущество
  • РИА Новости

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые десять лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что пока рановато говорить, будет ли IIHF обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года.

Швейцария должна была принять чемпионат мира 2020 года, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею.

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