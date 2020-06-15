Глава IIHF заявил, что швейцарская заявка на ЧМ-2026 будет иметь небольшое преимущество

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира.

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые десять лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что пока рановато говорить, будет ли IIHF обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года.

Швейцария должна была принять чемпионат мира 2020 года, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею.