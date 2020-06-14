Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею

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Казахстанская федерация хоккея намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.
Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею
  • РИА Новости

По словам генерального директора федерации Глеба Каратаева, которые передаёт ТАСС, заявка будет подана на ближайшем очном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

«Мы в этом году её хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году», — добавил функционер.

Он отметил, что если в борьбе за проведение ЧМ-2026 победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею.

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