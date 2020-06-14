Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею

Казахстанская федерация хоккея намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.

По словам генерального директора федерации Глеба Каратаева, которые передаёт ТАСС, заявка будет подана на ближайшем очном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

«Мы в этом году её хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году», — добавил функционер.

Он отметил, что если в борьбе за проведение ЧМ-2026 победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею.