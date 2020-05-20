СМИ: В Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею

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В Швейцарии выражают надежду, что чемпионат мира 2023 года по хоккею будет проведён в их стране, а не в России, как было запланировано.
СМИ: В Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею
  • РИА Новости

Об этом сообщает финское издание Iltalehti. Отмечается, что в руководстве швейцарского хоккея надеются, что Международная федерация хоккея (IIHF) позволит им провести чемпионат мира 2023 года у себя в стране. 

Надежды швейцарцев связаны с тем, что Россия якобы столкнулась с проблемами при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, на котором должны проходить матчи чемпионата мира 2023 года. Кроме того, положение может усугубить ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в настоящий момент оспаривает решение о лишении его статуса соответствия в суде.

Стоит отметить, что чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о соперниках сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Белоруссии и Латвии.

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