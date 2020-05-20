Кожевников о группе сборной России на ЧМ-2021: побеждать надо каждого

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о предстоящих соперниках сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Белоруссии и Латвии.
Кожевников о группе сборной России на ЧМ-2021: побеждать надо каждого
  • РИА Новости

«Для сборной России ничего не меняется, выходить нужно из любой группы. И побеждать надо каждого. С чехами всю жизнь играть неприятно, они всегда вставляют палки в колеса. Зато настраиваться будет легче на них, эмоциональнее играть против них будет интереснее, чем против американцев. Чем сильнее команда играет, тем уверенности после победы больше», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

По его словам, тот факт, что российская команда на групповом этапе турнира будет играть в Минске, является положительным моментом.

«Для российских болельщиков в Минске будет проще. В Риге среди болельщиков провокаторов было много и в наши времена, оскорбляли сборную. Но нужно терпеть, не поддаваться», — добавил олимпийский чемпион.

Мировое первенство 2021 года должно пройти с 7 по 23 мая.

Ранее стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2021.

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