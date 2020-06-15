Гусев рассказал о своём прогрессе в изучении английского языка

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал о своём прогрессе в изучении английского языка.
Гусев рассказал о своём прогрессе в изучении английского языка
  • Reuters

«Думать на английском я пока точно не научился. Несмотря на то что у меня нормальный разговорный уровень, интервью местным СМИ я не даю. Могу неправильно что-то сказать, сформулировать. А так мы каждый день общаемся с ребятами в раздевалке. Мне приходится много говорить на английском, я же единственный русский в команде», — приводит слова Гусева «Спорт-Экспресс».

27-летний форвард играет за «Нью-Джерси» с 2019 года. В своём дебютном сезоне в НХЛ Гусев сыграл в 66 матчах, в которых набрал 44 (13 + 31) очка.

Ранее Гусев оценил свой дебютный сезон в НХЛ.

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