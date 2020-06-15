Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев оценил свой дебютный сезон в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев оценил свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Если по пятибалльной шкале, тогда на три с плюсом. Не могу сказать, что разочарован, и не могу сказать, что доволен, потому что было много и хороших, и плохих моментов», — приводит слова Гусева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, когда проводишь мало времени на площадке, тяжело себя проявить, но при этом у него не возникало мыслей о возвращении в Россию.

«Когда ехал в НХЛ, понимал, что всё будет не так просто. Это другая лига. Мне нужно было время для того, чтобы понять, что к чему. Понял одно: если ты хороший хоккеист, то в любом случае будешь играть. Тот, кто руководил в «Нью-Джерси», понял, что я не сломался даже в то время, когда сидел в запасе: продолжал тренироваться, работать. Им ничего не оставалось, кроме как дать мне время, после чего я стал играть ещё лучше», — добавил форвард.

В дебютном сезоне Гусев сыграл в 66 матчах, в которых набрал 44 (13 + 31) очка.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ.