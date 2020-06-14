Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ

Короткая ссылка
Гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в голосовании фанатов за лучшую шайбу сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ
  • Reuters

Болельщики так оценили лакросс-гол Свечникова в ворота «Калгари Флэймз». Как сообщается на сайте лиги, за россиянина проголосовали 20% фанатов.

Первое место заняла шайба голкипера «Нэшвилл Предаторз» Пекки Ринне, который поразил ворота «Чикаго Блэкхоукс» броском через всю площадку. На втором месте — гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола» по версии фанатов НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить