Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ
- Reuters
Болельщики так оценили лакросс-гол Свечникова в ворота «Калгари Флэймз». Как сообщается на сайте лиги, за россиянина проголосовали 20% фанатов.
Первое место заняла шайба голкипера «Нэшвилл Предаторз» Пекки Ринне, который поразил ворота «Чикаго Блэкхоукс» броском через всю площадку. На втором месте — гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола» по версии фанатов НХЛ.
Who's not over this Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) goal?— NHL (@NHL) June 13, 2020
BECAUSE WE'RE NOT. pic.twitter.com/QbV8oqdz2p