Свечников стал третьим в голосовании фанатов за лучший гол сезона НХЛ

Гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в голосовании фанатов за лучшую шайбу сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Болельщики так оценили лакросс-гол Свечникова в ворота «Калгари Флэймз». Как сообщается на сайте лиги, за россиянина проголосовали 20% фанатов.

Первое место заняла шайба голкипера «Нэшвилл Предаторз» Пекки Ринне, который поразил ворота «Чикаго Блэкхоукс» броском через всю площадку. На втором месте — гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола» по версии фанатов НХЛ.