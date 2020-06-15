Волков заявил, что готов доставить много проблем Блэйдсу в предстоящем бою

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о предстоящем поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Волков заявил, что готов доставить много проблем Блэйдсу в предстоящем бою
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Кёртис — один из самых крутых соперников в UFC. Тем не менее, несмотря на мою ограниченную подготовку, задержку рейса и длительный перелёт, я готов к предстоящему поединку, и собираюсь доставить своему сопернику много проблем», — цитирует Волкова MMA Junkie.

По его словам, уделил много внимания борьбе при подготовки и работал со спарринг-партнёрами, которые похожи по стилю с его соперником. 

«Очевидно, что он рассчитывает на свою борьбу. Только так он сможет меня победить, иначе, я разобью его в стойке», — подчеркнул Волков.

Бой Волкова и Блэйдса состоится 20 июня.

В активе 31-летнего россиянина — 31 победа и семь поражений в ММА, тогда как в послужном списке 29-летнего Блэйдса — 13 побед и два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее стал известен полный кард турнира UFC Fight Night с участием Волкова.

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