Экс-хоккеист СКА и «Салавата Юлаева» Рыбин завершил карьеру в возрасте 38 лет

Агент Сергей Паремузов, представляющий интересы бывшего форварда петербургского СКА и уфимского «Салавата Юлаева» Максима Рыбина, сообщил, что хоккеист завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

«Прошлый сезон Максим пропустил, занимался своей детской школой по хоккею. В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чём не сообщать. В начале недели он позвонил и сказал, что окончательно принял решение», — приводит слова Рыбина «Матч ТВ».

Помимо СКА и «Салавата Юлаева», Рыбин выступал за московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург», подольский «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинскую «Ладу».

Рыбин является обладателем Кубка Шпенглера 2010 года в составе СКА.

Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Николай Димитров принял решение завершить карьеру.