Футболист «Урала» Димитров принял решение завершить карьеру

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил, что болгарский полузащитник команды Николай Димитров принял решение о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что стороны уже договорились о расторжении контракта.

«Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты», — говорится в сообщении.

32-летний игрок перешёл в «Урал» из софийской «Славии» в 2017 году. С тех пор он провёл 90 матчей за коллектив из Екатеринбурга, забил 10 мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее защитник Михаил Меркулов перешёл из «Урала» в «Рубин».