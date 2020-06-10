Футболист «Урала» Димитров принял решение завершить карьеру

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил, что болгарский полузащитник команды Николай Димитров принял решение о завершении спортивной карьеры.
Футболист «Урала» Димитров принял решение завершить карьеру
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что стороны уже договорились о расторжении контракта.

«Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты», — говорится в сообщении. 

32-летний игрок перешёл в «Урал» из софийской «Славии» в 2017 году. С тех пор он провёл 90 матчей за коллектив из Екатеринбурга, забил 10 мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее защитник Михаил Меркулов перешёл из «Урала» в «Рубин».

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