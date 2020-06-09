Поссорившийся с президентом «Урала» Меркулов перешёл в «Рубин»

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Защитник «Урала» Михаил Меркулов перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.
Поссорившийся с президентом «Урала» Меркулов перешёл в «Рубин»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт казанцев, контракт с 26-летим футболистом рассчитан на два года. В конце мая у Меркулова произошёл конфликт с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Тогда спортсмен опубликовал в Instagram сцену из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби заявил своему хозяину Люциусу Малфою, что теперь свободен, причём у Добби было лицо Меркулова, а у Малфоя — Иванова.

В ответ Иванов назвал Меркулова дебилом и недалёким человеком.

Ранее сообщалось, что президент РФС объяснил решение провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

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