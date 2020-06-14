Хоккеист Романов: если драка с Овечкиным будет неизбежна, убегать не буду
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«Готов ли сыграть против Овечкина и помешать ему оформить рекорд? Думаю, готов. Громких слов не буду говорить, но именно для этого туда и еду — играть против звёзд! Свечников предложил Овечкину подраться? Наверное, на эмоциях. Хочу играть против него, а не драться с ним. Но если драка будет неизбежна, убегать не буду», — цитирует Романова пресс-служба НХЛ.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На его счету одна победа в Кубке Стэнли, а также множество индивидуальных наград. В частности, россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи».
Ранее Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» по версии фанатов НХЛ.