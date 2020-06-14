Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Стэн Коллимор поделился мнением о «Ливерпуле» в текущем сезоне.
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ
  • Reuters

«Ливерпуль» — отличная команда и заслуживает чемпионского титула. Конечно, я отпраздную этот успех. Но должен признать, что «Ливерпуль» Юргена Клоппа доминировал в этом сезоне не только потому, что классно играл, но и потому, что другие команды выступали неудачно», — цитирует Коллимора Mirror.

При этом он не считает, что данное доминирование символизирует то, что этот «Ливерпуль» является одной из лучших команд в истории, так как не очень много соперников могут соревноваться с «мерсисайдцами» в размере бюджета и возможности покупки игроков.

«Нынешний «Ливерпуль» исключителен, но он не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ», — добавил Коллимор.

После 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 57 баллов. Розыгрыш АПЛ возобновится 17 июня.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отпраздновать чемпионский титул в АПЛ на автостоянке.

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