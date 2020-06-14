Боксёры Агрба и Диланян прошли взвешивание перед титульным боем в Москве

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В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет бой Харитона Агрбы и Манука Диланяна за титул WBA Continental в первом полусреднем весе.
Боксёры Агрба и Диланян прошли взвешивание перед титульным боем в Москве
  • ©rusboxing.ru

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, вес Агрбы составил 63,45 кг, а Диланяна — 63,4 кг.

В рамках боксёрского вечера состоятся ещё четыре боя:

— Андраник Григорян (60,95 кг) — Андрей Исаев (58,8 кг);

— Павел Силягин (77,9 кг) — Максим Смирнов (77,7 кг);

— Владимир Иванов (105 кг) — Игорь Вильчицкий (91,7 кг);

— Вадим Туков (73,7 кг) — Фаррух Джураев (80,15 кг).

Вечер бокса пройдёт в Москве 15 июня. Зрители не будут присутствовать на мероприятии из-за карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности.

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