Боксёры Агрба и Диланян прошли взвешивание перед титульным боем в Москве
- ©rusboxing.ru
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, вес Агрбы составил 63,45 кг, а Диланяна — 63,4 кг.
В рамках боксёрского вечера состоятся ещё четыре боя:
— Андраник Григорян (60,95 кг) — Андрей Исаев (58,8 кг);
— Павел Силягин (77,9 кг) — Максим Смирнов (77,7 кг);
— Владимир Иванов (105 кг) — Игорь Вильчицкий (91,7 кг);
— Вадим Туков (73,7 кг) — Фаррух Джураев (80,15 кг).
Вечер бокса пройдёт в Москве 15 июня. Зрители не будут присутствовать на мероприятии из-за карантинных ограничений.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности.