Боксёры Агрба и Диланян прошли взвешивание перед титульным боем в Москве

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет бой Харитона Агрбы и Манука Диланяна за титул WBA Continental в первом полусреднем весе.

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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, вес Агрбы составил 63,45 кг, а Диланяна — 63,4 кг. В рамках боксёрского вечера состоятся ещё четыре боя: — Андраник Григорян (60,95 кг) — Андрей Исаев (58,8 кг); — Павел Силягин (77,9 кг) — Максим Смирнов (77,7 кг); — Владимир Иванов (105 кг) — Игорь Вильчицкий (91,7 кг); — Вадим Туков (73,7 кг) — Фаррух Джураев (80,15 кг). Вечер бокса пройдёт в Москве 15 июня. Зрители не будут присутствовать на мероприятии из-за карантинных ограничений. Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности.