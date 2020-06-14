Братья Миранчук вернутся к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» сообщила, когда ряд игроков вернутся к тренировкам в основной группе.

«Братья Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Саба Кверквелия и Антон Коченков вернутся к тренировкам в общей группе на следующей неделе», — говорится в сообщении.

«Локомотив» возобновил тренировочный процесс 28 мая.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что Коченков вернулся к тренировкам после коронавирусной инфекции.