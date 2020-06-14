Братья Миранчук вернутся к тренировкам в общей группе «Локомотива»
- РИА Новости
«Братья Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Саба Кверквелия и Антон Коченков вернутся к тренировкам в общей группе на следующей неделе», — говорится в сообщении.
«Локомотив» возобновил тренировочный процесс 28 мая.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.
Ранее сообщалось, что Коченков вернулся к тренировкам после коронавирусной инфекции.