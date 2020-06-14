В ВФЛА назвали количество легкоатлетов, работавших тренером Чегиным

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Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов сообщил, что отбывающий пожизненную дисквалификацию тренер Виктор Чегин работал с 26 легкоатлетами, нарушившими антидопинговые правила.
В ВФЛА назвали количество легкоатлетов, работавших тренером Чегиным
  • РИА Новости

«В настоящее время у нас имеются 39 действующих тренеров, у которых были дисквалифицированы два спортсмена, у 15 тренеров — три спортсмена, семь тренеров имеют по пять и по четыре дисквалифицированных, четыре тренера — шесть наказанных за допинг и более, пожизненно дисквалифицированный Виктор Чегин имеет 26 попавшихся на нарушениях антидопинговых правил спортсменов. О какой антидопинговой толерантности мы можем сейчас говорить?» — приводит слова Безуглова ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила с 2000 года.

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