В ВФЛА назвали количество легкоатлетов, работавших тренером Чегиным
- РИА Новости
«В настоящее время у нас имеются 39 действующих тренеров, у которых были дисквалифицированы два спортсмена, у 15 тренеров — три спортсмена, семь тренеров имеют по пять и по четыре дисквалифицированных, четыре тренера — шесть наказанных за допинг и более, пожизненно дисквалифицированный Виктор Чегин имеет 26 попавшихся на нарушениях антидопинговых правил спортсменов. О какой антидопинговой толерантности мы можем сейчас говорить?» — приводит слова Безуглова ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила с 2000 года.