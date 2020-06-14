Футболист «Ростова» Бабурин хотел бы сыграть роль Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее»

Голкипер российского футбольного клуба «Ростов» Егор Бабурин рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино.

«Классный вопрос. Из тех ролей, что уже сыграны, это 100% Марти Макфлай из фильма «Назад в будущее», — цитирует Бабурина пресс-служба «Ростова».

Как отметил голкипер, «Назад в будущее» — его любимый фильм.

Бабурин известен по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Состав «Ростова» он пополнил в 2019 году. На его счету 12 матчей, 18 пропущенных мячей. В трёх встречах он оставлял ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.