Чемпион мира по баскетболу назвал слабым тренером Александра Гомельского

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Чемпион мира по баскетболу 1982 года, член Зала славы Международной федерации баскетбола (FIBA) Валдис Валтерс жёстко раскритиковал легендарного главного тренера сборной СССР Александра Гомельского.
Чемпион мира по баскетболу назвал слабым тренером Александра Гомельского
  • РИА Новости

«Недавно на своём YouTube-канале я делал интервью с Сашей Волковым. Он считает, если бы в сборной СССР был такой тренер, как Майк Фрателло, она вообще никому бы не проигрывала. И вот после этого в России начали раздаваться голоса, что великого тренера трогать нельзя. Но я и сейчас могу сказать: как тренер Александр Гомельский был слаб», — цитирует Валтерса «Прессбол».

По словам легендарного баскетболиста, Александр Гомельский обладал отличными навыками в том, что касается менеджерских качеств и психологии. Но при этом он выразил мнение, что специалист «не разбирался в баскетболе».

Он отметил, что Гомельский выбирал себе 10—12 человек, на которых делал ставку и регулярно использовал в матчах за национальную команду. При этом другим попасть в состав коллектива была невозможно.

Гомельский известен по работе с такими командами, как рижский СКА, московский ЦСКА, испанский «Тенерифе» и французский «Лимож». Сборной СССР по баскетболу он помог завоевать золото, серебро и две бронзы Олимпийских игр, а также дважды победить на первенстве планеты.

Ранее бывший советский баскетболист и тренер, а в настоящее время телекомментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

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