Гомельский — о смерти Брайанта: это потеря, от которой очень трудно оправиться
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«Когда из мирового баскетбольного сообщества трагически уходят такие великие люди, как Коби Брайант, то складывается ощущение, будто потерял близкого родственника. Я на площадке его видел много раз, дважды был на его пресс-конференциях. Мне очень жаль. Это потеря, от которой очень трудно оправиться», — цитирует Гомельского «Чемпионат».
Коби Брайант ушёл из жизни в возрасте 41-го года в результате крушения личного вертолёта. За 20 сезонов в НБА он пять раз выигрывал чемпионат, а также 18 раз участвовал на Матче звёзд. Также Брайант являлся двукратным Олимпийским чемпионом в составе сборной США и обладателем награды «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».
Ранее сообщалось, что власти Калабасаса подтвердили гибель баскетболиста Брайанта.