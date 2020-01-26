Гомельский — о смерти Брайанта: это потеря, от которой очень трудно оправиться

Бывший советский баскетболист и тренер, а в настоящее время телекомментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Когда из мирового баскетбольного сообщества трагически уходят такие великие люди, как Коби Брайант, то складывается ощущение, будто потерял близкого родственника. Я на площадке его видел много раз, дважды был на его пресс-конференциях. Мне очень жаль. Это потеря, от которой очень трудно оправиться», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Коби Брайант ушёл из жизни в возрасте 41-го года в результате крушения личного вертолёта. За 20 сезонов в НБА он пять раз выигрывал чемпионат, а также 18 раз участвовал на Матче звёзд. Также Брайант являлся двукратным Олимпийским чемпионом в составе сборной США и обладателем награды «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Ранее сообщалось, что власти Калабасаса подтвердили гибель баскетболиста Брайанта.