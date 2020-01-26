Власти Калабасаса подтвердили гибель баскетболиста Брайанта

Представители властей калифорнийского города Калабасас, в небе над которым произошло крушение личного вертолёта легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, подтвердили гибель спортсмена.

«С глубокой печалью мы вынуждены сообщить, что Коби Брайант и четыре других человека погибли в результате крушения вертолёта над Калабасасом. Трагедия произошла около 10 часов утра. На земле никто не пострадал», — гласит запись в Twitter-аккаунте властей города.

Коби Брайант являлся одним из семи баскетболистов в истории НБА, набравшим более 30 000 очков за карьеру. С 1996 по 2016 год игрок выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым пять раз побеждал в чемпионате НБА.

Ранее в полиции подтвердили гибель баскетболиста Брайанта.