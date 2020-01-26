В полиции подтвердили гибель баскетболиста Брайанта

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В полиции штата Калифорния подтвердили, что экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта.
В полиции подтвердили гибель баскетболиста Брайанта
  • globallookpress.com

«Источник в правоохранительных органах только что подтвердил, что Коби Брайант, а также ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта. Это ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола в целом», — написал в своём Twitter журналист Шон Кинг.

Брайант с 1996 по 2016 год выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Экс-баскетболист разбился 26 января во время полёта на личном вертолёте.

Ранее сообщалось, что легенда НБА Брайант погиб в вертолётной аварии.

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