В полиции подтвердили гибель баскетболиста Брайанта

В полиции штата Калифорния подтвердили, что экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта.

«Источник в правоохранительных органах только что подтвердил, что Коби Брайант, а также ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта. Это ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола в целом», — написал в своём Twitter журналист Шон Кинг.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas#LASDpic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Брайант с 1996 по 2016 год выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Экс-баскетболист разбился 26 января во время полёта на личном вертолёте.

Ранее сообщалось, что легенда НБА Брайант погиб в вертолётной аварии.