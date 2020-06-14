Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов к возобновлению РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что домашний стадион клуба «Газпром Арена» готов к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов к возобновлению РПЛ
  • РИА Новости

«В соответствии с протоколом, утверждённым Роспотребнадзором, все подготовительные действия сделаны, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча. Каждый знает, что на своём месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы всё было как положено», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Первый домашний матч после рестарта сезона «Зенит» проведёт 26 июня. В рамках 24-го тура РПЛ петербургская команда на своём поле примет самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить