Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов к возобновлению РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что домашний стадион клуба «Газпром Арена» готов к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В соответствии с протоколом, утверждённым Роспотребнадзором, все подготовительные действия сделаны, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча. Каждый знает, что на своём месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы всё было как положено», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Первый домашний матч после рестарта сезона «Зенит» проведёт 26 июня. В рамках 24-го тура РПЛ петербургская команда на своём поле примет самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба.