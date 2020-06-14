Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов к возобновлению РПЛ
- РИА Новости
«В соответствии с протоколом, утверждённым Роспотребнадзором, все подготовительные действия сделаны, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча. Каждый знает, что на своём месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы всё было как положено», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Первый домашний матч после рестарта сезона «Зенит» проведёт 26 июня. В рамках 24-го тура РПЛ петербургская команда на своём поле примет самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба.