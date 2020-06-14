Айртон: в «Спартаке» надеются завоевать титул в сезоне-2019/20

Фланговый защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон поделился мнением о целях команды на заключительную часть сезона-2019/20.

«Что касается чемпионата, от игры к игре будем стараться заработать как можно больше очков и одержать как можно больше побед. Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка. Все надеются, что в этом сезоне нам удастся завоевать титул», — заявил Айртон в видеозаписи, опубликованной на официальном аккаунте «Спартака» в Twitter.

По словам футболиста, он очень хочет отметиться голом или записать на свой счёт голевую передачу в составе «Спартака», но главное для него — помощь коллективу.

Айртон известен по выступлениям за бразильские команды «Флуминенсе», «Мадурейра» и «Лондрина». Состав «Спартака» он пополнил в 2019 году. Бразилец провёл 41 матч и не отметился голами.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что команде удастся показывать хорошие результаты в оставшейся части сезона, несмотря на очень большое количество молодёжи в составе.