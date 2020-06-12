Тедеско: у «Спартака» очень молодой состав

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассчитывает, что команде удастся показывать хорошие результаты в оставшейся части сезона, несмотря на очень большое количество молодёжи в составе.
Тедеско: у «Спартака» очень молодой состав
  • РИА Новости

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперёд шаг за шагом. Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъём. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в дубле», — приводит слова Тедеско Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

34-летний специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.

Ранее агент заявил, что травмы не позволили Шюррле проявить себя в «Спартаке».

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