Тедеско: у «Спартака» очень молодой состав

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассчитывает, что команде удастся показывать хорошие результаты в оставшейся части сезона, несмотря на очень большое количество молодёжи в составе.

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперёд шаг за шагом. Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъём. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в дубле», — приводит слова Тедеско Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

34-летний специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.

Ранее агент заявил, что травмы не позволили Шюррле проявить себя в «Спартаке».