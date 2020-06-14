Муж Ласицкене раскритиковал руководство ВФЛА

Владас Ласицкас, муж трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, высказал мнение о ситуации в лёгкой атлетике в России.

«Сейчас лёгкая атлетика в России — заработок определённых лиц. Все знают, как люди попадают в сборную. Если посмотреть список в сборную, то можно заметить, что те, кто занимает пятые места на зимнем чемпионате России, попадают в основу сборной. Тут всё зависит от того, повезло тебе с тренером или нет. Мы продолжаем ездить в Португалию. И все понимают зачем. Это переходит все границы. Мы все всё знаем, но никто ответственности не несёт. Во всём виноват управленческий кризис в ВФЛА. Приходят люди без программы по выходу из кризиса. Во время выборов мы слышим красивые речи, но в итоге ни денег, ни контактов с World Athletics. 100 дней изоляции были прекрасной возможностью навести порядок в ВФЛА. Все понимают, что внутри не убрано, а когда приедут два заморских барина, они на это укажут. Мы опять не смогли сыграть на опережение. Это результат управленческого кризиса ВФЛА. Три месяца, которые должны были стать хорошим стартом для того, чтобы навести порядок, опять упущены. Мы сами внутри себя занимаемся дискриминацией», — приводит слова Ласицкаса РИА Новости.

Он отметил, что прошедшая в феврале внеочередная выборная конференция должна была стать глотком свежего воздуха.

«Что в итоге мы увидели? Три секунды, президиум приняли пакетом, хотя должны были выбирать каждого по отдельности. А ведь именно регионы должны давить на руководство ВФЛА, чтобы мы видели реакцию. Сейчас ты пришёл, дал 5 млн и пошёл руководить спортом в Самарской области. Сейчас все плывут по течению, зарплата падает, многие считают, что всё нормально. Это глобальная проблема, и что-то изменить могут только спортсмены. То, что сейчас происходит, никак, кроме как издевательство над российской лёгкой атлетикой, не назовёшь», — подытожил муж спортсменки.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее замглавы РУСАДА высказалась о ситуации со штрафом ВФЛА и выдачей атлетам нейтральных статусов.