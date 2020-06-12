Замглавы РУСАДА высказалась о ситуации со штрафом ВФЛА и выдачей атлетам нейтральных статусов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала позицию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по вопросу взаимосвязи между выплатой штрафа World Athletics и выдачей российским легкоатлетам нейтрального статуса.

«С одной стороны, я могу понять эту позицию ВФЛА, и ряд параметров надо разделять. С другой стороны, можно понять и World Athletics, которая кучу дополнительных ресурсов тратит в том числе и для того, чтобы спортсмены получали нейтральный статус. Для этого у них создана отдельная комиссия. Российским легкоатлетам, которые безупречны в плане соблюдения антидопинговых правил (а я верю, что таких большинство), я искренне сочувствую в этой ситуации. Я не знаю, на кого им рассчитывать. Им не на кого сейчас рассчитывать, только на самих себя. То есть не сдаваться в этой непрекращающейся сюрреалистичной каше. Я не понимаю, почему так происходит», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Ранее Мария Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА по вопросу взаимосвязи между выплатой штрафа World Athletics и выдачей российским легкоатлетам нейтрального статуса.