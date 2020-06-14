Уайт отреагировал на критику карда турнира в Лас-Вегасе

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил критикам, которые посчитали кард турнира в Лас-Вегасе недостаточно хорошим.
Уайт отреагировал на критику карда турнира в Лас-Вегасе
  • Reuters

«Посчитайте, сколько плохих кардов у нас было за 20 лет? Думаю, вы сосчитаете их на пальцах одной руки. Не все поединки предназначены для всех болельщиков. Не нравится — не смотрите. Посмотрите следующий. Не хотите? Посмотрите наш турнир через три недели. У нас будут турниры всё лето. Если кому-то не нравится, пускай не смотрит. Но на самом деле плохих кардов не бывает. Если вы поклонник ММА, то будете смотреть все поединки», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции. 

Главным поединком минувшего турнира UFCVegas2 стал бой Джессики Ай и Синтии Кальвильо. 

Ранее Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио.

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