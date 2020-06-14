Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио
- Reuters
- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
«Надеюсь, что это неправда. Но я постоянно слышу что-то подобное. Знаете, как много смелых ребят ходят по этому городу и представляются мной? Это поразительно. Если я расскажу вам некоторые из этих историй, вы мне не поверите. Надеюсь, дело в этом», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, представившийся бойцом UFC, устроил стрельбу у входа в один из баров в центре города Сан-Антонио.