Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением об инциденте в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.
Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

«Надеюсь, что это неправда. Но я постоянно слышу что-то подобное. Знаете, как много смелых ребят ходят по этому городу и представляются мной? Это поразительно. Если я расскажу вам некоторые из этих историй, вы мне не поверите. Надеюсь, дело в этом», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, представившийся бойцом UFC, устроил стрельбу у входа в один из баров в центре города Сан-Антонио.

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