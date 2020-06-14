Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением об инциденте в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.

«Надеюсь, что это неправда. Но я постоянно слышу что-то подобное. Знаете, как много смелых ребят ходят по этому городу и представляются мной? Это поразительно. Если я расскажу вам некоторые из этих историй, вы мне не поверите. Надеюсь, дело в этом», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, представившийся бойцом UFC, устроил стрельбу у входа в один из баров в центре города Сан-Антонио.