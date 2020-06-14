Представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу у бара в Сан-Антонио

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Неизвестный мужчина, представившийся бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), устроил стрельбу у входа в один из баров в центре города Сан-Антонио.
Представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу у бара в Сан-Антонио
  • © REUTERS/Carlo Allegri

Инцидент начался, когда мужчину не пустили в бар из-за сильного алкогольного опьянения.

«Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошёл с ней через улицу. Перед тем как стрелять, он закричал: «Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!» — цитирует начальника полицейского управления Сан-Антонио Уильяма Макмануса The New York Times.

В результате случившегося были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Никто из них не получил смертельных ранений.

Ранее Кальвильо по очкам победила Ай в главном бою UFCVEGAS2.

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