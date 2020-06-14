СМИ: «Челси» прекратил борьбу за Кавани

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» больше не рассматривает вариант с подписанием форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
СМИ: «Челси» прекратил борьбу за Кавани
  • Reuters

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, руководство клуба сосредоточится на приобретении Тимо Вернера из «Лейпцига».

В сезоне-2019/20 33-летний уругвайский форвард провёл за ПСЖ 22 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Кавани сможет присоединиться к новому клубу бесплатно, поскольку истёк срок его контракта с французской командой.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить