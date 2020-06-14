СМИ: «Челси» прекратил борьбу за Кавани

Лондонский «Челси» больше не рассматривает вариант с подписанием форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, руководство клуба сосредоточится на приобретении Тимо Вернера из «Лейпцига».

В сезоне-2019/20 33-летний уругвайский форвард провёл за ПСЖ 22 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Кавани сможет присоединиться к новому клубу бесплатно, поскольку истёк срок его контракта с французской командой.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека.