UFC опубликовал подборку лучших моментов турнира в Лас-Вегасе

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разместил на своём официальном YouTube-канале видео с лучшими моментами турнира UFC on ESPN 10 (UFCVegas2), который прошёл 14 июня в Лас-Вегасе.
UFC опубликовал подборку лучших моментов турнира в Лас-Вегасе
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата.

В ней представлены нарезки лучших моментов турнира, включая поединки с участием Джулии Авилы, Мераба Двалишвили, Марии Агаповой, Андре Фили, Марвина Веттори и Синтии Калвилло.

Ранее пресс-служба UFC опубликовала список обладателей денежных премий в $50 тыс. за «Лучшее выступление вечера» на турнире UFC on ESPN 10.

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