UFC опубликовал подборку лучших моментов турнира в Лас-Вегасе
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Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата.
В ней представлены нарезки лучших моментов турнира, включая поединки с участием Джулии Авилы, Мераба Двалишвили, Марии Агаповой, Андре Фили, Марвина Веттори и Синтии Калвилло.
Ранее пресс-служба UFC опубликовала список обладателей денежных премий в $50 тыс. за «Лучшее выступление вечера» на турнире UFC on ESPN 10.