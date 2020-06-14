UFC опубликовал подборку лучших моментов турнира в Лас-Вегасе

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разместил на своём официальном YouTube-канале видео с лучшими моментами турнира UFC on ESPN 10 (UFCVegas2), который прошёл 14 июня в Лас-Вегасе.

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