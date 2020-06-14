UFC назвал обладателей денежных премий за «Лучшее выступление вечера» на турнире в Лас-Вегасе
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Об этом сообщается на официальной странице UFC в Twitter.
Денежный приз в $50 тыс. за «Лучшее выступление вечера» на турнире UFCVegas2 получили бойцы Марвин Веттори, Тайсон Нэм, Кристиан Агилера и Мария Агапова. Веттори и Агапова отметились яркими победами сдачей, а Нэм и Агилера нокаутировали своих соперников.
Decisions were tough tonight! 💰 #UFCVegas2pic.twitter.com/g3DSxQTI9Z— UFC (@ufc) June 14, 2020
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал инцидент в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.