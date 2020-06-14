СМИ: «Арсенал» заинтересован в обмене Мхитаряна на Клюйверта

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Лондонский «Арсенал» и римская «Рома» обсуждают возможный обмен футболистами по окончании сезона.
СМИ: «Арсенал» заинтересован в обмене Мхитаряна на Клюйверта
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, римляне готовы выкупить арендованного у лондонцев Генриха Мхитаряна за €12-14 млн. В свою очередь, «Арсенал» заинтересован в услугах 21-летнего Джастина Клюйверта.

Интересы обоих игроков представляет известный агент Мино Райола, что увеличивает шансы на сделку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отдать Матюиди и доплату за футболиста «Лиона».

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