В клубе НХЛ «Аризона» зафиксирован заболевший коронавирусом

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» объявила о заболевании коронавирусом COVID-19 одного из своих сотрудников.
В клубе НХЛ «Аризона» зафиксирован заболевший коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Имя и должность сотрудника не называется. Известно, что его болезнь протекает бессимптомно.

НХЛ была приостановлена 13 марта из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном окончании регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент побед на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Ранее президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ.

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