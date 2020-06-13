Источник: работникам Диснейуорлда запретят подходить к игрокам НБА ближе чем на два метра

Для работников Диснейуорлда в Орландо, где будут проходить матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после возобновления сезона, установлен ряд строгих правил.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По информации источника, работники комплекса должны будут носить маски и перчатки и соблюдать социальное дистанцирование, не подходя к игрокам НБА ближе чем на 2 м. Также персоналу запрещено находиться в комнате одновременно с баскетболистами.

Сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 30 июля с участием 22 команд. 9 июля в Орландо стартует тренировочный лагерь.

Ранее профсоюз игроков НБА одобрил идею проведения сезона-2020/21 без зрителей.