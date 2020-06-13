Источник: работникам Диснейуорлда запретят подходить к игрокам НБА ближе чем на два метра
- РИА Новости
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По информации источника, работники комплекса должны будут носить маски и перчатки и соблюдать социальное дистанцирование, не подходя к игрокам НБА ближе чем на 2 м. Также персоналу запрещено находиться в комнате одновременно с баскетболистами.
Сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 30 июля с участием 22 команд. 9 июля в Орландо стартует тренировочный лагерь.
Ранее профсоюз игроков НБА одобрил идею проведения сезона-2020/21 без зрителей.