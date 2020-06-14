Зидан: мы сделаем всё, чтобы выиграть Примеру

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» рассказал, насколько важен для его команды финишный отрезок сезона в Примере.
Зидан: мы сделаем всё, чтобы выиграть Примеру
  • © REUTERS/Juan Medina

«У «Реала» впереди 11 финалов. Мы сделаем всё, чтобы выиграть Примеру. Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важна каждая игра, даже товарищеская. Примера —длинный турнир, мне он нравится. Если ты хорошо выступаешь в чемпионате, потом хорошо выступаешь и в Лиге чемпионов. Испанский чемпионат непрост, нам противостоят сильные соперники. Когда ты в футболке «Реала», то важна каждая игра», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала». 

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на втором месте, уступая «Барселоне» пять очков. При этом команда Зинедина Зидана провела на один матч меньше.

Ранее сообщалось, что Рамос мечтает завершить карьеру в «Реале».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить