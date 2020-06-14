Зидан: мы сделаем всё, чтобы выиграть Примеру

Главный тренер мадридского «Реала» рассказал, насколько важен для его команды финишный отрезок сезона в Примере.

«У «Реала» впереди 11 финалов. Мы сделаем всё, чтобы выиграть Примеру. Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важна каждая игра, даже товарищеская. Примера —длинный турнир, мне он нравится. Если ты хорошо выступаешь в чемпионате, потом хорошо выступаешь и в Лиге чемпионов. Испанский чемпионат непрост, нам противостоят сильные соперники. Когда ты в футболке «Реала», то важна каждая игра», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на втором месте, уступая «Барселоне» пять очков. При этом команда Зинедина Зидана провела на один матч меньше.

Ранее сообщалось, что Рамос мечтает завершить карьеру в «Реале».