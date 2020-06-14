Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы договорились с ним в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку», — приводит слова Есмантовича радио «Маяк».

Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года, перейдя в стан армейцев из «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 23 (7+16) в 53 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет хоккеистов Брэндона Лейпсика и Дмитрия Саморукова.