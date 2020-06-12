ЦСКА подпишет хоккеистов Лейпсика и Саморукова

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Московский ЦСКА близок к договорённости о подписании контракта с экс-форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Брэндоном Лейпсиком и российским защитником системы «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрием Саморуковым.
ЦСКА подпишет хоккеистов Лейпсика и Саморукова
  • Reuters

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента хоккеистов Сергея Исакова.

Лейпсик в текущем сезоне выступал за «Вашингтон», набрав 11 (3 + 8) очков в 61 матче. Форвард покинул команду в мае 2020 года из-за скандала, связанного со слитой частной интернет-перепиской, в которой он критиковал других хоккеистов и их жен. 

Саморуков прошлый сезон провёл в фарм-клубе «Эдмонтона».

Ранее СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург». 

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