ЦСКА подпишет хоккеистов Лейпсика и Саморукова

Московский ЦСКА близок к договорённости о подписании контракта с экс-форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Брэндоном Лейпсиком и российским защитником системы «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрием Саморуковым.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента хоккеистов Сергея Исакова.

Лейпсик в текущем сезоне выступал за «Вашингтон», набрав 11 (3 + 8) очков в 61 матче. Форвард покинул команду в мае 2020 года из-за скандала, связанного со слитой частной интернет-перепиской, в которой он критиковал других хоккеистов и их жен.

Саморуков прошлый сезон провёл в фарм-клубе «Эдмонтона».

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