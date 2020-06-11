СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

Хоккейные клубы СКА, «Металлург» и «Трактор» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), СКА обменялся игроками с магнитогорским «Металлургом». Права на Николая Прохоркина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», обменяли на права на играющего за «Колорадо Эвеланш» Владислава Каменева.

«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.

Ранее сообщалось, что «Трактор» подписал хоккеиста из клуба НХЛ «Баффало».