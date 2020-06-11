СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

Короткая ссылка
Хоккейные клубы СКА, «Металлург» и «Трактор» произвели обмен игроками.
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), СКА обменялся игроками с магнитогорским «Металлургом». Права на Николая Прохоркина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», обменяли на права на играющего за «Колорадо Эвеланш» Владислава Каменева.

«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.

Ранее сообщалось, что «Трактор» подписал хоккеиста из клуба НХЛ «Баффало».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить