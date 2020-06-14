Нурмагомедов вспомнил о своей поездке в Саудовскую Аравию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей поездке по священным местам Саудовской Аравии.

«Вместе с братьями пару лет назад поднимались на гору Савр, расположенную южнее Мекки, в 5 километрах от города, в которой скрывался посланник Аллаха Мухаммад (салаллаху алейхи ва саллям) вместе с Абу Бакром», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он владеет титулом UFC с апреля 2018 года.

Ранее Нурмагомедов опубликовал видеоролик о поединке с Конором Макгрегором.