Нурмагомедов опубликовал видеоролик о поединке с Макгрегором

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором показаны фрагменты его поединка с бывшим обладателем титулов в двух категориях Конором Макгрегором на UFC 229.
Нурмагомедов опубликовал видеоролик о поединке с Макгрегором
  • Reuters

Нурмагомедов разместил видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. На ней представлены фрагменты из его поединков с Элом Яквинтой и Конором Макгрегором.

Также российский боец сопроводил запись комментариями, в которых заявил, что лучше быть человеком, который делает, а не только говорит.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Схватка завершилась победой российского бойца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи пройдёт в Абу-Даби.

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