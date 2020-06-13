Нурмагомедов опубликовал видеоролик о поединке с Макгрегором
- Reuters
Нурмагомедов разместил видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. На ней представлены фрагменты из его поединков с Элом Яквинтой и Конором Макгрегором.
Также российский боец сопроводил запись комментариями, в которых заявил, что лучше быть человеком, который делает, а не только говорит.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Схватка завершилась победой российского бойца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи пройдёт в Абу-Даби.