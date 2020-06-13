Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу

Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин может попасть в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу по версии BBC.

Как отмечается на сайте издания, пользователям предлагают по пять кандидатур на каждую позицию. Занявший же первое место в своём голосовании футболист и попадёт в символическую команду.

Конкурентами Яшина за место голкипера в опросе являются итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, датчанин Петер Шмейхель, англичанин Дэвид Симен, голландец Эдвин ван дер Сар.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».