Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу

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Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин может попасть в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу по версии BBC.
Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу
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Как отмечается на сайте издания, пользователям предлагают по пять кандидатур на каждую позицию. Занявший же первое место в своём голосовании футболист и попадёт в символическую команду.

Конкурентами Яшина за место голкипера в опросе являются итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, датчанин Петер Шмейхель, англичанин Дэвид Симен, голландец Эдвин ван дер Сар.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».

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