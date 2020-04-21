Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов считает, что только голкиперы уровня экс-игрока сборной СССР Льва Яшина могут бороться за «Золотой мяч».

«Нужно быть вратарём уровня Льва Яшина. Неслучайно, что за всю историю этой престижной награды из голкиперов только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё 90-летие мы отмечали в прошлом году», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Ранее Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу.