Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч»

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Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов считает, что только голкиперы уровня экс-игрока сборной СССР Льва Яшина могут бороться за «Золотой мяч».
Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч»
  • Reuters

«Нужно быть вратарём уровня Льва Яшина. Неслучайно, что за всю историю этой престижной награды из голкиперов только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё 90-летие мы отмечали в прошлом году», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Ранее Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу.

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