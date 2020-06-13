Бывший полузащитник сборной России и наставник тульского «Арсенала» Игорь Семшов получил тренерскую лицензию категории PRO.

«Игорь Семшов — обладатель тренерской лицензии категории PRO! Один из ведущих отечественных футболистов начала века и в учёбе показал себя с наилучшей стороны. Поздравляем Игоря Семшова с получением самой высокой тренерской лицензии — категории PRO UEFA», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Семшов входит в тренерский штаб тульской команды с ноября 2018 года.

Ранее «Арсенал» победил ЦСКА со счётом 3:2 в товарищеском матче.