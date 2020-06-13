Экс-спартаковец Мор рассказал, каким тренером был Черенков

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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор вспомнил свою карьеру в «Спартаке».
Экс-спартаковец Мор рассказал, каким тренером был Черенков
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В дубле красно-белых спортсмен тренировался под руководством легенд клуба — Фёдора Черенкова, Сергея Родионова и Рината Дасаева. По словам Мора, на каждое занятие нужно было выходить с максимальной концентрацией, чтобы мгновенно и правильно принимать решения.

«Когда Черенков вдруг ошибался, играя с нами на тренировке, несколько раз кричал: «Ребята, извините!» Настолько переживал!» — рассказал Мор телеканалу «Матч ТВ».

Если верить ветерану «Спартака», самым худшим днём для него был выходной, когда не было тренировок.

«Когда закончился сезон дубля, я молился, чтобы меня не отправили в отпуск, а разрешили тренироваться дальше», — констатировал Мор.

Ранее сообщалось, что жена Сергея Игнашевича рассказала о минусах тренерской работы мужа.

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