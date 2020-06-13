Жена Игнашевича рассказала о минусах тренерской работы мужа
- РИА Новости
По её словам, после того как её муж стал наставником «Торпедо», у него остаётся гораздо меньше времени на семью.
«Раньше он заканчивал тренировку и мог отдыхать. А сейчас он анализирует каждое занятие, готовит следующее, созванивается со всеми своими помощниками», — пояснила она kp.ru.
Игнашевич добавила, что Сергей не совсем научился перераспределять полномочия и из-за этого теряет много времени.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Ривер Плейта» Рафаэлю Борре.