Жена Игнашевича рассказала о минусах тренерской работы мужа

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Супруга Сергея Игнашевича Наталья призналась, что женой тренера быть сложнее, чем женой футболиста.
Жена Игнашевича рассказала о минусах тренерской работы мужа
  • РИА Новости

По её словам, после того как её муж стал наставником «Торпедо», у него остаётся гораздо меньше времени на семью.

«Раньше он заканчивал тренировку и мог отдыхать. А сейчас он анализирует каждое занятие, готовит следующее, созванивается со всеми своими помощниками», — пояснила она kp.ru.

Игнашевич добавила, что Сергей не совсем научился перераспределять полномочия и из-за этого теряет много времени.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Ривер Плейта» Рафаэлю Борре.

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