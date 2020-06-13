СМИ: «Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Борре

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«Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Ривер Плейта» Рафаэлю Борре.
СМИ: «Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Борре
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

Об этом сообщается в Twitter Banda Deportiva. По информации источника, помимо «Зенита», интерес к футболисту проявляет ряд клубов Серии А.

24-летний колумбиец уже выступал в Европе за «Атлетико» и «Вильярреал», однако закрепиться в Испании не сумел.

Соглашение между Борре и «Ривер Плейтом» истекает через год, продлевать его нападающий не хочет. В сезоне-2019/20 форвард провёл 20 матчей в чемпионате Аргентины и забил 12 мячей.

Ранее Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы.

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