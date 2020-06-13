Боец ММА Шлеменко обнаружил труп мужчины в реке

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело погибшего мужчины в реке Иртыш рядом с селом Усть-Заостровка Омской области.
Боец ММА Шлеменко обнаружил труп мужчины в реке
  • РИА Новости

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, они вместе с сыном купались в речке, когда Шлеменко обнаружил труп мужчины неподалёку от берега. Спортсмен собственноручно достал тело из воды и вызвал полицию.

Как считает Шлеменко, возраст мужчины — от 40 до 45 лет. Тело погибшего находилось в воде как минимум сутки.

36-летний Шлеменко провёл 73 поединка в профессиональной карьере. На его счету 59 побед (43 — досрочно), 13 поражений, а ещё одна схватка признана несостоявшейся.

Ранее Шлеменко прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.

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